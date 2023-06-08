Украинские военные при отступлении с островов в устье Днепра подорвались на своей мине

Как сообщили в оперативных службах Херсонской области, "три боевика ВСУ были уничтожены, один получил тяжелые ранения"

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 38-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении с островов в устье Днепра наехали на мину, установленную ранее украинскими бойцами, и подорвались. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативных службах Херсонской области.

"Шестого июня при выдвижении со своих позиций военнослужащие из 38-й бригады выдвинулись на двух пикапах из района населенного пункта Янтарное, но через два километра одна из машин подорвалась на своей же мине. Три боевика ВСУ были уничтожены, один получил тяжелые ранения", - сказал представитель оперативных служб.

Он уточнил, что причиной перемещения украинских военных стала необходимость оставления ранее занимаемых позиций в районе поселка Янтарное, который попал в зону затопления после разрушения конструкций Каховской ГЭС.

Как отметили в оперативных службах, в минувшем году, когда украинские войска заняли правобережье Херсонской области, они заминировали значительные площади на контролируемой территории. "Как следствие, огромная территория на правом берегу в Херсонской области заминирована, а карты минных полей отсутствуют", - добавил он.