СМИ: напавший на детей во Франции сириец исповедует христианство и прибыл из Швеции

По данным телеканала BFM, мужчина пришел в парк, где совершил нападение, с книгой с христианскими молитвами, а на шее у него был крест

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Сирийский беженец, напавший с ножом на детей в Анси на юго-востоке Франции, исповедует христианство и легально прибыл во Францию из Швеции. Такие данные приводит в четверг телеканал BFM.

О своей приверженности христианству нападавший сообщил в ходе допроса в полиции. По информации телеканала, мужчина пришел в парк, где совершил нападение, с книгой с христианскими молитвами, а на шее у него был крест.

Сообщается, что в прошлом он пытался получить убежище во Франции, однако ему было отказано. После этого он смог добиться статуса беженца в Швеции. До настоящего времени он проживал в этой североевропейской стране с женой и ребенком, во Францию прибыл на легальных основаниях. Что подвигло его на преступление, пока не сообщается. Антитеррористическая прокуратура Франции пока не подключалась к расследованию.

Шесть человек, в том числе четверо малолетних детей, пострадали в результате нападения с ножом в парке "Сады Европы" близ озера Анси в одноименной коммуне, сообщили в префектуре департамента Верхняя Савойя. Двое детей и один взрослый находятся при смерти, за их жизнь борются врачи. Инцидент произошел примерно в 09:45 по местному времени (10:45 мск). Сообщалось, что выходец из Сирии 1991 года рождения напал на группу детей на игровой площадке, некоторые из них сидели в детских колясках.

По словам очевидцев, люди вокруг не сразу поняли, что произошло, решив, что это какая-то постановка. Когда же стало понятно, что мужчина пытается убить детей, несколько прохожих смогли отогнать его с площадки. Лишь когда сириец, убегая от прохожих, столкнулся с пожилым мужчиной и попытался нанести ему удары ножом, прибывшие на место происшествия полицейские начали стрелять по нападавшему. По данным телеканала, в общей сложности полицейским потребовалось четыре минуты, чтобы задержать сирийца.

"Чистая" репутация

По предварительным данным, мужчина не числился в базах данных опасных преступников или приверженцев радикальных течений. Также он не состоял на медицинском учете в связи с какими-либо психическими заболеваниями.

Его жена рассказала телеканалу, что познакомилась с ним пять лет назад в Турции, откуда они переехали в Швецию и где вместе учились на медбрата и медсестру. Три года назад у них родилась дочь, однако восемь месяцев назад они расстались, и уже четыре месяца женщина ничего о нем не слышала. О бывшем муже она отзывалась как о "добром" человеке, который хорошо заботился об их ребенке. Она добавила, что не знает, есть ли у него знакомые во Франции.

Очевидцы рассказали телеканалу, что задержанный несколько дней перед нападением регулярно приходил в парк и подолгу сидел на лавке на берегу озера. При себе у него был постоянно большой черный рюкзак.