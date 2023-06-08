СМИ: среди пострадавших от нападения во Франции есть дети из Британии и ФРГ

По данным телеканала BFM, пострадавшему ребенку с гражданством Германии 22 месяца, ребенку с британским подданством два года

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Дети из ФРГ и Великобритании пострадали в результате нападения в четверг мужчины с ножом на детской площадке в Анси на юго-востоке Франции. Об этом сообщает телеканал BFM.

По его данным, пострадавшему ребенку с гражданством ФРГ 22 месяца, ребенку с британским подданством два года.

Ранее префектура департамента Верхняя Савойя сообщила, что шесть человек, в том числе четверо малолетних детей, пострадали в результате нападения с ножом в парке "Сады Европы" близ озера Анси в одноименной коммуне. Двое детей в возрасте два и три лет, а также один взрослый находятся при смерти, за их жизнь борются врачи. BFM ранее отмечал, что нападение на детской площадке на детей, некоторые из которых сидели в детских колясках, осуществил сирийский беженец 1991 года рождения, легально прибывший во Францию из Швеции.