Украинские войска выпустили по Волновахе четыре снаряда из РСЗО

Тип РСЗО не уточняется

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Подразделения украинской армии в четверг днем нанесли удар по городу Волновахе в ДНР с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив четыре снаряда. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению <...> Волноваха, выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.

По данным представительства, это четвертый случай применения украинской армией РСЗО по населенным пунктам ДНР за текущие сутки. Ранее огонь дважды открывался по центру Горловки, а также по Донецку.