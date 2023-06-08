В районе Улаганском районе Горного Алтая ввели режим ЧС из-за паводковой ситуации

Поднятие уровня воды в реке привело к подтоплению более 50 приусадебных участков

ТАСС, 8 июня. Власти республики Алтай ввели режим ЧС в Улаганском районе региона, где ранее в результате поднятия уровня воды в реке подтопило более 50 приусадебных участков. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы республики Алтай Михаил Максимов.

"В Улаганском районе введен режим ЧС", - сказал он.

Ранее он сообщал, что режим повышенной готовности ввели в пяти районах Республики Алтай из-за паводковой ситуации. Глава республики Олег Хорохордин в своем телеграм-канале пояснил, что аномально высокие температуры и таяние ледников осложнили паводковую обстановку в ряде районов республики.

Как сообщалось ранее, в селе Балыкча Улаганском районе подтоплено более 50 приусадебных участков у реки Чулышман, где критический уровень воды превышен на 20 см, перекрыто движение на двух участках региональных дорог. Ранее в республиканском главке МЧС сообщали, что в селе развернут пункт временного размещения на 150 человек. Также создан запас продовольствия, лекарств для оказания первой помощи и товаров первой необходимости.