Следствие во Франции не считает терактом нападение на детей в Анси

Прокурор Лин Бонне-Матис сообщила, что из шести пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии, речь идет о детях

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Следователи не расценивают нападение с ножом на детей в Анси на юго-востоке Франции как террористический акт. Об этом в четверг заявила прокурор Анси Лин Бонне-Матис.

"Нет никакого очевидного террористического мотива. Антитеррористическая прокуратура оценивает случившееся, как это обычно делается в таких случаях, но в настоящее время признаков террористического мотива нет. Ведется расследование покушения на убийство", - отметила она в эфире телеканала BFM.

Прокурор добавила, что из шести пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии, речь идет о детях.

По словам Бонне-Матис, среди раненых есть один гражданин Великобритании и один гражданин Нидерландов. "Консульские учреждения поставлены в известность", - сказала она. Ранее агентство AFP сообщило, что среди пострадавших есть дети из Великобритании и Германии.

Ранее префектура департамента Верхняя Савойя сообщила, что шесть человек, в том числе четверо малолетних детей, пострадали в результате нападения с ножом в парке "Сады Европы" близ озера Анси в одноименной коммуне. Двое детей в возрасте двух и трех лет, а также один взрослый находятся при смерти, за их жизнь борются врачи. BFM ранее отмечал, что нападение на детской площадке на детей, среди которых были сидящие в детских колясках, осуществил сирийский беженец 1991 года рождения, легально прибывший во Францию из Швеции. По предварительным данным, мужчина не числился в базах данных опасных преступников или приверженцев радикальных течений. Также он не состоял на медицинском учете в связи с какими-либо психическими заболеваниями.