На Украине заочно осудили семь депутатов Госдумы за признание независимости ДНР и ЛНР

Суд назначил им 15 лет лишения свободы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Семерых депутатов Госдумы, которые в числе других парламентариев проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, заочно осудили на Украине. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), которая вела следствие по этому делу.

"Суд признал российских депутатов виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им 15 лет лишения свободы", - сообщается в Telegram-канале спецслужбы. Среди заочно осужденных депутатов Сардана Авксентьева, Андрей Алехин, Петр Аммосов, Игорь Ананских, Василий Власов, Валерий Гартунг, Андрей Горохов.

СБУ отмечает, что 15 февраля 2022 года депутаты Госдумы поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР, а через несколько дней проголосовали за ратификацию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и республиками Донбасса.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой и Ивано-Франковской областях при процессуальном руководстве прокуратуры.

27 апреля 2022 года офис генерального прокурора Украины заявлял о предъявлении обвинений спикеру Госдумы Вячеславу Володину и 418 депутатам, которые 15 февраля поддержали постановление об обращении к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР. 14 апреля 2023 года СБУ заочно предъявила обвинения первому зампреду комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, координатору по связям с Народным советом (парламентом) ЛНР Виктору Водолацкому в совершении действий с целью изменения границ территории Украины и оправдании действий РФ. СБУ 9 мая сообщала, что завершила расследование и передала в суд дела против 59 депутатов Госдумы, которым были выдвинуты подобные обвинения.