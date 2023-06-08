В ДНР сообщили о гибели мужчины при обстреле со стороны ВСУ Волновахского района

Погибший был 1975 года рождения, отметили в СЦКК

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Мирный житель погиб во Владимировке Волновахского района Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 июня по состоянию на 17:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц, <….> населенный пункт Владимировка (Волновахский район): погиб мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, сегодня в 11:30 был зафиксирован обстрел населенного пункта со стороны ВСУ. По Владимировке было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.