У побережья Хургады при нападении акулы погиб россиянин

Генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что погибший на постоянной основе проживал на территории Египта

КАИР, 8 июня. /ТАСС/. Гражданин России погиб в четверг в результате нападения на него акулы в Красном море у побережья Хургады. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

"Россиянин погиб в результате нападения акулы", - сказал генконсул, добавив, что "это уже подтвердили египетские компетентные органы". По словам Воропаева, "около 15:00 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС) в районе городского пляжа Dream Beach (расположен в центральной части Хургады - прим. ТАСС) произошло нападение акулы, в результате которого погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения".

Российский дипломат отметил, что погибший не был туристом, а на постоянной основе проживал на территории Египта. Он также подчеркнул, что пляж Dream Beach является муниципальной собственностью, а не принадлежит какой-либо определенной гостинице, в которых обычно размещаются туристы, в том числе из России.

В связи с инцидентом, добавил Воропаев, генконсульство находится в постоянном контакте с полицией и Службой национальной безопасности провинции Красное Море. Генеральное консульство России в Хургаде выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Дипломатическое представительство в Telegram-канале обратилось к российским гражданам с призывом "сохранять бдительность при нахождении в воде, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу".