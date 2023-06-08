Суд Петербурга отправил под стражу водителя, который сбил школьника и скрылся

Его взяли под стражу до 6 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, мальчик умер в больнице. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Росновского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ. <…> Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 6 августа", - говорится в сообщении.