8 июня, 15:11
Военная операция на Украине

Российские зенитчики сбили на херсонском направлении украинский Су-25

Сергей Мальгавко/ ТАСС
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Для поражения цели использовали переносной зенитный ракетный комплекс "Верба", сообщили в экстренных службах Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит российскими силами на херсонском направлении. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах Херсонской области.

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"В 12:30 мск 8 июня противник нанес авиаудар на предельно малой высоте двумя Су-25 с применением неуправляемых авиационных ракет (НАР) <...>. Боевую задачу авиация противника не выполнила, НАР упали в воду. Один самолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков соединения", - сообщили в экстренных службах.

Для поражения цели использовался переносной зенитный ракетный комплекс "Верба", из которого было выпущено две ракеты. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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