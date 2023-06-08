8 июня, 15:19,
обновлено 8 июня, 16:28

В Бердянске взорвался автомобиль

Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, это произошло из-за нарушения при установке газобаллонного оборудования

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"В Бердянске примерно в 17:40 мск около дома номер 15 на улице Северной взорвался и загорелся автомобиль", - сказали в экстренных службах. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД.

Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, автомобиль взорвался из-за нарушения при установке газобаллонного оборудования.

"При взрыве автомобиля в Бердянске никто не пострадал. Предварительно, причиной взрыва стали нарушения при установке газобаллонного оборудования", - написал он в своем Telegram-канале. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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