В Бердянске взорвался автомобиль

Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, это произошло из-за нарушения при установке газобаллонного оборудования

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Автомобиль взорвался в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"В Бердянске примерно в 17:40 мск около дома номер 15 на улице Северной взорвался и загорелся автомобиль", - сказали в экстренных службах. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД.

Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, автомобиль взорвался из-за нарушения при установке газобаллонного оборудования.

"При взрыве автомобиля в Бердянске никто не пострадал. Предварительно, причиной взрыва стали нарушения при установке газобаллонного оборудования", - написал он в своем Telegram-канале.