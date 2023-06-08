Суд в Брянске назначил 14 лет колонии мужчине за убийство видеооператора телеканала

В пользу потерпевшей стороны с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 1 500 000 рублей

БРЯНСК, 8 июня. /ТАСС/. Бежицкий районный суд Брянска приговорил местного жителя к 14 годам колонии строгого режима и штрафу за убийство своего соседа, видеооператора регионального телеканала "Брянская губерния" Игоря Винничука. Судья вынес приговор на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. В пользу потерпевшей стороны с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 1 500 000 рублей", - говорится в сообщении.

Суд на основании единодушного обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что вечером 9 мая 2022 года на лестничной площадке в подъезде дома по улице Коммунальной в Брянске мужчина нанес Винничуку удар ножом в живот. В результате потерпевший позже скончался в больнице. Приговор суда не вступил в законную силу.