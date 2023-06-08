В Москве арестовали шестерых участников движения "Весна" по делу об экстремизме

Дело связано с постами участников движения в социальных сетях, опубликованными в 2022 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал шестерых участников движения "Весна" (иноагент, признано судом экстремистским) по делу о создании экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Басманный районный суд удовлетворил ходатайства ГСУ СК РФ и избрал меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ксенжепольского Я. А., Затеева Е. А., Хорошенина В. А., Архиповой А. Н., Синельникова П. Н., Неустроева В. П. Все они отправлены в СИЗО до 5 августа", - сказали в пресс-службе.

Днем ранее в Барнауле, Новосибирске, Твери и Санкт-Петербурге прошли обыски у активистов "Весны". Они были связаны с делами, возбужденным по ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), 282.1. УК РФ (организация экстремистского сообщества), 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Уголовные дела ведет СК РФ. Были задержаны бывшие и действующие члены "Весны" Евгений Затеев, Валентин Хорошенин, Ян Ксенжепольский, Василий Неустроев, Павел Синельников и Анна Архипова. Дело связано с постами участников "Весны" в социальных сетях, опубликованными в 2022 году.

По данным прокуратуры, деятельность движения направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя.