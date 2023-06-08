СМИ: напавший на детей во Франции находится в неадекватном состоянии

По сведениям телеканала BFM, следователи не могут начать допрос

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Напавший с ножом на детей в Анси на юго-востоке Франции находится в неадекватном состоянии, следователи не могут начать допрос. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник.

По данным канала, подозреваемый катается по полу и отказывается отвечать на вопросы. Отмечается, что с ним проведет беседу психолог, чтобы установить, совместимо ли его психологическое состояние с дальнейшим содержанием под стражей в полиции.

Ранее префектура департамента Верхняя Савойя проинформировала, что шесть человек, в том числе четверо малолетних детей, пострадали в результате нападения с ножом в парке "Сады Европы" близ озера Анси в одноименной коммуне. По данным прокурора Анси Лин Бонне-Матис, четверо детей находятся в тяжелом состоянии. BFM ранее отмечал, что нападение на детской площадке на детей, среди которых были сидящие в детских колясках, осуществил сирийский беженец 1991 года рождения, легально прибывший во Францию из Швеции. По предварительным данным, мужчина не числился в базах данных опасных преступников или приверженцев радикальных течений. Также он не состоял на медицинском учете в связи с какими-либо психическими заболеваниями.