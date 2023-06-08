В Москве 16-летний подросток на Toyota сбил мотоциклиста

В правоохранительных органах добавили, что мотоциклист не имел прав на управление данным видом транспортного средства

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Управлявший иномаркой 16-летний подросток столкнулся с мотоциклом на востоке Москвы, в результате мотоциклист госпитализирован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло в 15:18 на Байкальской улице. "Столкнулись иномарка и мотоцикл, в результате мотоциклист госпитализирован. Установлено, что за рулем легкового автомобиля находился несовершеннолетний 16 лет", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что мотоциклист не имел прав на управление данным видом транспортного средства.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. В прокуратуре добавили, что подросток был за рулем автомобиля Toyota Camry. "На улице Байкальской при повороте он [подросток] совершил столкновение с мотоциклом, двигавшимся во встречном направлении. Мужчина-мотоциклист 1986 года рождения доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении надзорного ведомства столицы.

Проверка по данному факту находится на контроле прокуратуры.