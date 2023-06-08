На Кубани виновного в ДТП, где погибли четыре человека, осудили на пять лет колонии

Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Суд в Краснодарском крае приговорил водителя микроавтобуса, признанного виновным в ДТП, в результате которого летом прошлого года погибли четыре человека и серьезно пострадали еще четверо, к пяти годам колонии-поселения. Об этом журналистам сообщили в четверг в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Собранные следственным отделом по Темрюкскому району СК РФ по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 59-летнему местному жителю, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пять лет лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии-поселении. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что утром 4 июня 2022 года мужчина, управляя автомобилем Hyundai County, двигался по автодороге Темрюк - Фонталовская в сторону города Темрюка. Находясь на шестом километре автодороги, водитель маршрутного автобуса почувствовал ухудшение здоровья, однако не принял мер к экстренному торможению и полной остановке транспортного средства, продолжил движение и допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль столкнулся с опорой искусственного освещения и деревом.

В результате ДТП четверо пассажиров в возрасте от 51 до 66 лет от полученных повреждений скончались на месте происшествия, здоровью четверых граждан, находившихся в автомобиле, был причинен тяжкий вред, девять пассажиров получили повреждения, причинившие их здоровью вред средней тяжести, еще одна пассажирка в результате происшествия получила повреждения, не причинившие вреда здоровью, уточнили в ведомстве.