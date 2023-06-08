8 июня, 16:37

СМИ: при наводнениях в центре Ирана погибли два человека

По данным агентства Tasnim, еще пять человек пострадали

ТАСС, 8 июня. По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений в иранской провинции Исфахан, расположенной в центре исламской республики. Об этом в четверг сообщило агентство Tasnim.

По его данным, больше всего от воздействия стихии пострадал район Эрдестан в центре провинции, в нем от наводнения два человека погибли, пять пострадали. Один человек числится пропавшим без вести. Не менее 15 домов были разрушены.

Дождь и сильный ветер зафиксированы также в провинции Тегеран. Там, по сообщениям агентства Fars, объявлен красный уровень погодной опасности. В результате ураганного ветра в столице исламской республики упали несколько деревьев и рекламных щитов, о пострадавших пока не сообщается. 

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