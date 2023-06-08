Суд Братиславы приговорил к 15 годам тюрьмы экс-главу спорткомитета за ДТП с погибшими

Следствие установило, что Душан Дедечек управлял машиной в нетрезвом состоянии

БРАТИСЛАВА, 8 июня. /ТАСС/. Городской суд Братиславы вынес в четверг приговор по делу бывшего генерального секретаря национального комитета Сурдлимпийских игр Душана Дедечека, совершившего 2 октября 2022 года на своем легковом автомобиле в центре словацкой столицы наезд на заполненную людьми автобусную остановку, признав его виновным и приговорив к 15-летнему заключению. Об этом сообщило Словацкое радио.

В результате наезда на остановку, где прибытия автобуса ожидали 40 человек, пять из них погибли и многие получили ранения различной степени тяжести. Следствие установило, что Дедечек управлял машиной в нетрезвом состоянии и разогнал ее до скорости 143 км в час при действующем ограничении максимальной скорости движения автотранспорта в пределах населенных пунктов в 50 км в час.

Родственники жертв ДТП выразили несогласие со столь мягким, как они считают, приговором виновному в смертельном ДТП. Они намерены потребовать от вышестоящих судебных инстанций значительно ужесточить вердикт. Если их аргументы будут приняты во внимание, то Дедечеку грозит увеличение срока наказания до 25 лет.