В Одесской области жителям рекомендовали не посещать морское побережье и пляжи

В областной военной администрации заявили, что оперативные службы начали работу по очищению акватории от последствий загрязнения

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Жителям Одесской области следует воздержаться от прогулок по морскому побережью и посещения пляжей из-за загрязнения акватории Черного моря в регионе после уничтожения Каховской ГЭС. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В акватории моря возле берегов Одесской области уже обнаружены мины и неиспользованные боеприпасы, обломки зданий и деревья. Призываю жителей области воздержаться от прогулок по побережью и по пляжам", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

По словам Кипера, оперативные службы региона уже начали работу по очищению акватории от последствий загрязнения.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По данным властей, пять человек погибли, более 60 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.