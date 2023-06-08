На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Сначала сирены прозвучали в Харьковской области, затем в остальных регионах страны

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена вечером уже на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены прозвучали в 19:26 в Харьковской области, а примерно через 25 минут - в Одесской области. Затем к 20:09 в красной зоне оказались Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Ровненская, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Черновицкая и Черкасская области.

К 20:24 тревогу объявили во всех остальных регионах страны, включая Киев.

В новость были внесены изменения (20:17 и 20:33 мск) - добавлена новая информация.