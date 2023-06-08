8 июня, 17:05,
обновлено 8 июня, 17:12
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РСЗО со стороны ВСУ

Было выпущено 15 снарядов

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Подразделения украинской армии нанесли удар по Горловке в ДНР с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 15 снарядов. Об этом сообщили в четверг в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] Горловки (Никитовский район), выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Тип РСЗО не уточняется. 

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