8 июня, 17:21,
обновлено 8 июня, 17:36
Военная операция на Украине

СК расследует факт обстрела Украиной пункта эвакуации гражданских в Голой Пристани

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

По данным ведомства, погибли два человека

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России намерен установить обстоятельства обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, где погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе СК РФ.

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"Украинские боевики также обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области, погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области, которая оказалась затоплена после разрушения конструкций Каховской ГЭС. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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