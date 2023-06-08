СК расследует факт обстрела Украиной пункта эвакуации гражданских в Голой Пристани

По данным ведомства, погибли два человека

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России намерен установить обстоятельства обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани, где погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе СК РФ.

"Украинские боевики также обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области, погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области, которая оказалась затоплена после разрушения конструкций Каховской ГЭС.