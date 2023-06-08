8 июня, 17:38,
обновлено 8 июня, 17:53
Военная операция на Украине

Число эвакуированных с затопленных территорий Херсонской области увеличилось до 5 тыс.

Как сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, среди них 178 детей

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Количество эвакуированных жителей затопленных территорий Херсонской области увеличилось до 5 тыс. Об этом в четверг в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"На данный момент число эвакуированных с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области выросло до 5 тыс. человек, из них детей - 178, маломобильных граждан - 62", - написал Сальдо.

По данным властей, в пунктах временного размещения к этому часу из общего числа эвакуированных находится около 1 тыс. человек. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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