Число погибших в Херсонской области увеличилось до семи

По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, двое мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела украинских боевиков эвакуационной зоны в Голой Пристани

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Количество погибших в Херсонской области, где в результате разрушения конструкций Каховской ГЭС произошло затопление нескольких десятков населенных пунктов, увеличилось до семи. Об этом в четверг в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"К сожалению, есть погибшие - семь человек. В том числе двое мирных жителей погибли в результате ракетного обстрела [со стороны] украинских боевиков эвакуационной зоны в Голой Пристани", - написал Сальдо.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов, начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что пять человек погибли. Кроме того, 62 человека госпитализированы. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.