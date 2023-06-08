Сальдо: ущерб от разрушения жилья в Херсонской области будет не менее 1,5 млрд рублей

Как отметил врио губернатора региона, основной пик подъема воды пройден

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Сумма ущерба от разрушения жилого фонда после неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища, ставшего следствием удара по ГЭС, превысит 1,5 млрд рублей. Об этом в четверг в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Только после полного схода воды предстоит приступить к расчетам объемов ущерба и оценки сложившейся ситуации. Но уже сейчас есть все основания полагать, что только прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 млрд рублей", - написал Сальдо.

Как отметил врио губернатора, основной пик подъема воды пройден, наблюдается спад уровня воды в Новокаховском городском округе. "Но еще огромные территории Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой", - добавил он.