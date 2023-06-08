Число отравившихся суррогатным алкоголем в России выросло до 101

Умер 31 человек

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Общее число отравившихся суррогатным сидром в России составило 101, из них 31 человек умер.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

"В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек, в том числе 5 несовершеннолетних и 1 беременная женщина", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что состояние четверых пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

"На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия находятся 4 пациента в крайне тяжелом состоянии, 24 пациента тяжелой степени тяжести, 18 средней степени тяжести, 22 легкой степени тяжести. Выписаны 2 человека", - говорится в сообщении.