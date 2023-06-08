Уровень воды в районе Энергодара снизился на несколько метров из-за подрыва Каховской ГЭС

По оценкам местных жителей, изменения, вызванные подрывом станции, заметны со стороны береговой линии в районе города

ЭНЕРГОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Подводящий канал в городской черте Энергодара стал мельче на несколько метров из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище, передает корреспондент ТАСС. По оценкам местных жителей, уровень воды в питающийся из водохранилища на Днепре канале уменьшился на 2,5-3 м.

Изменения, вызванные подрывом Каховской ГЭС, заметны и со стороны береговой линии в районе Энергодара, где вода отошла на десятки метров, оставив протяженные отмели. Схожая ситуация наблюдается и в районе города Васильевка, где обмелел небольшой залив.

Ранее в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ширина Каховского водохранилища в результате разрушения ГЭС, расположенной ниже по течению Днепра, сократилась на 150 и более метров.

7 июня Рогов сообщал, что вода в Днепре в районе Запорожья после разрушения Каховской ГЭС ушла от береговой линии более чем на 30 метров. По его словам, Каховское водохранилище из-за прорыва дамбы ГЭС через два-три дня перестанет существовать, сформируется новое русло Днепра.