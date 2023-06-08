Система ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 8 июня. Система ПВО в четверг сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду, осколки повредили частный дом и автомобили. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты дые воздушные цели на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили", - написал губернатор.

Также впод обстрел со стороны Украины попало Село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе Белгородской области, повреждения получила производственная база. Как сообщал Гладков, посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора. Осколками снарядов повредило газовую трубу.