8 июня, 18:42,
обновлено 8 июня, 18:56
Военная операция на Украине

Система ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По предварительным данным, пострадавших нет

ТАСС, 8 июня. Система ПВО в четверг сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду, осколки повредили частный дом и автомобили. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты дые воздушные цели на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили", - написал губернатор.

Также впод обстрел со стороны Украины попало Село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе Белгородской области, повреждения получила производственная база. Как сообщал Гладков, посечены забор, фасад и крыша здания, выбиты окна, также повреждены гараж и два трактора. Осколками снарядов повредило газовую трубу.

  

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация