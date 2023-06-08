Экс-глава "Белгородской ипотечной корпорации" подозревается в получении взяток

Ущерб областному бюджету составил более 12 млн рублей

ТАСС, 8 июня. Бывший генеральный директор "Белгородской ипотечной корпорации" подозревается в получении взяток, а также в превышении должностных полномочий при распоряжении государственным имуществом, ущерб областному бюджету составил более 12 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК РФ по Белгородской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего генерального директора акционерного общества "Белгородская ипотечная корпорация", подозреваемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), а также двух преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ, по фактам превышения им должностных полномочий при распоряжении государственным имуществом, повлекшего причинение ущерба областному бюджету на сумму свыше 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

Подозреваемый, являясь генеральным директором АО "БИК", за заключение договоров подряда на строительство, займа и за общее покровительство одной из фирм регулярно получал взятки в виде имущества стоимостью более 350 тысяч рублей. Также, чтобы извлечь выгоду неимущественного характера, он продал земельные участки АО "БИК" по заниженной стоимости, что повлекло причинение ущерба государству на сумму более 12 млн рублей. Преступления выявлены в ходе совместной работы с УФСБ России по Белгородской области.

Ранее в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) по факту получения взятки в виде автомобиля. Уголовные дела объединены в одно производство.

Суд избрал в отношении бывшего директора "БИК" меру пресечения в виде заключения под стражу.