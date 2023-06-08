Рогов сообщил об ударах ВСУ по Пологам из тяжелых вооружений

Глава администрации Пологовского района Роман Сушков ранее заявил, что около 70% жителей покинули свои дома

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары из тяжелых вооружений по Пологам в Запорожской области. Об этом сообщил в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Пологи под огнем боевиков ВСУ. Нацисты бьют по городу из тяжелых видов вооружения. Подробности позже", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

ВСУ в ночь на 4 июня вели обстрел расположенных на линии соприкосновения населенных пунктов Пологовского района, были повреждены жилые дома. Как сообщал ранее глава администрации района Роман Сушков, около 70% жителей района покинули свои дома.