8 июня, 19:03

Мосгорсуд признал законным решение дать пять лет колонии Воронцову

С учетом времени, проведенного в СИЗО, осужденный должен выйти на свободу 21 октября 2023 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным приговор основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову, который осужден на пять лет колонии за вымогательство и изготовление порнографических материалов. Об этом сообщил ТАСС в четверг его адвокат Александр Самухов.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на приговор Воронцову и оставил приговор без изменений", - сказал защитник.

По его словам, с учетом времени, проведенного в СИЗО, осужденный должен выйти на свободу 21 октября 2023 года.

Ранее Люблинский суд признал Воронцова виновным по ч. 1 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), двум эпизодам, связанным с незаконным изготовлением порнографических материалов, а также по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). Воронцову было назначено наказание в виде пять лет колонии общего режима.

По версии стороны обвинения в октябре 2017 года Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции Курбанова 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, он опубликовал снимки в одном из своих сообществ в соцсети. Кроме этого, как сказано в материалах дела, Воронцов допустил оскорбительные выражения в публикации группы "Омбудсмен полиции" в адрес оперуполномоченного Кобелева, к которому испытывал неприязнь. Ранее Кобелев проводил обыск в квартире Воронцова. Вину подсудимый не признавал. 

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