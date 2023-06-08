В Египте сообщили о поимке акулы, напавшей на россиянина

Она "передана для исследования и получения точной информации, необходимой для определения причин ее аномального поведения"

КАИР, 8 июня. /ТАСС/. Министерство окружающей среды Египта сообщило о поимке акулы, напавшей в четверг на россиянина в районе пляжа Хургады, расположенной на Красном море. Об этом говорится в специальном заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Специальная группа выловила акулу, ставшую причиной трагедии", - отмечается в сообщении. "Она [акула], - заявляет ведомство, - была передана для исследования и получения точной информации, необходимой для определения причин ее аномального поведения". Специалисты также намерены выяснить, "была ли это та же самая акула, которая стала причиной нескольких предыдущих несчастных случаев".

Министерство заверило, что результаты экспертизы будут объявлены сразу же по ее завершении.

Как сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, около 15:00 по местному времени (совпадает с московским) в районе городского пляжа Dream Beach произошло нападение акулы, в результате которого погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения.

Российский дипломат отметил, что погибший не был туристом, а на постоянной основе проживал на территории Египта. Воропаев также добавил, что пляж Dream Beach является муниципальной собственностью, а не принадлежит какой-либо гостинице, в которых обычно размещаются туристы, в том числе из России.