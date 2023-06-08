8 июня, 19:53
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил о прохождении пика подъема воды после разрушения Каховской ГЭС

По словам врио губернатора Херсонской области, только после полного схода воды появится возможность приступить к расчетам ущерба

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Основной пик подъема воды в Днепре после разрушения Каховской ГЭС пройден. Об этом в четверг сообщил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Основной пик подъема воды пройден, наблюдается спад уровня воды в Новокаховском городском округе. Но еще огромные территории Алёшкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой", - написал Сальдо.

Он отметил, что только после полного схода воды появится возможность приступить к расчетам ущерба. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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