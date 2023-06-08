В Москве задержали участника "Битвы экстрасенсов" за попытку вступить в РДК

Силовую поддержку сотрудникам СК оказал спецназ

ТАСС, 8 июня. Силовики задержали участника "Битвы экстрасенсов" Дмитрия Волхова (настоящая фамилия - Буриков), а также еще нескольких человек по подозрению в подготовке к вступлению в "Русский добровольческий корпус" (РДК), который является частью Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сотрудники СК при поддержке спецназа в четверг провели обыски по нескольким адресам в Москве и задержали Бурикова, а также как минимум еще троих человек по подозрению в том, что они готовились выехать на Украину для вступления в "Русский добровольческий корпус", который ведет боевые действия против РФ в составе ВСУ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе обысков оперативники изъяли ножи, компьютеры, а также символику нацистской Германии.

Буриков является победителем 13-го сезона шоу "Битва экстрасенсов". Уроженец подмосковного Жуковского, позиционирует себя как колдуна и служителя языческого культа Велеса. Буриков не ответил на звонки ТАСС и не сообщения в мессенджерах и не прокомментировал данные о своем задержании.

"Русский добровольческий корпус" (РДК) - структурное подразделение, которое курируется Главным управлением разведки Украины и входит в состав ВСУ. Вместе с легионом "Свобода России" (признан в РФ террористическим) организация взяла на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Белгородской области. Одним из лидеров РДК является россиянин Денис Капустин. Он объявлен в розыск по делу о подготовке покушения на российского предпринимателя Константина Малофеева.