В ДНР сообщили о ранении 16 человек за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

Врио главы региона Денис Пушилин.уточнил, что в Донецке и Горловке повреждения получили более 20 домов и объектов инфраструктуры

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Число раненых мирных жителей на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки достигло 16 человек. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Денис Пушилин.

"Всего за сутки получили ранения 16 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Кроме того, в Донецке и Горловке повреждения получили более 20 домов и объектов инфраструктуры.

ВСУ 8 июня нанесли массированные удары по Горловке. В результате атаки, по данным властей, погибли четыре человека. Как сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за день по городу выпустили около 40 снарядов, в том числе реактивных. Под огнем украинской артиллерии оказались также Донецк, Макеевка и окрестности Волновахи.