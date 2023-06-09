Во Владивостоке из-за непогоды более 500 домов остались без электричества

Аварийное отключение произошло в Первомайском районе города

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Аварийное отключение электричества в Первомайском районе Владивостока произошло утром в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). По данным городского сервиса регистрации отключений, без света в городе остаются более 500 многоквартирных домов.

"В результате отключения оборудования на Владивостокской ТЭЦ-2 произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ. Без электроснабжения остались потребители части Первомайского района. Бригада энергетиков выехала на место для перевода нагрузок", - сообщили в компании.

По данным сервиса регистрации коммунальных аварий "Отключения вл.ру", без электроснабжения в городе остается более 500 домов. По данным ДРСК, ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей составляет 1 час.

Общий объем выпавших во Владивостоке осадков превысил месячную норму июня, в городе менее чем за сутки выпало 106 мм. Из-за сильного ливня подтапливало дороги, сошел грунт с косогоров, поврежденными оказались тротуары, подпорные стены. На ряде объектов сильными потоками воды смыло асфальт и брусчатку. Были повалены несколько деревьев.

Во Владивостоке с 15:00 (08:00 мск) четверга продолжаются сильные дожди с грозами. Накануне вечером из-за аварии на телефонной сети возникали проблемы при звонках на единый номер службы 112. В городе наблюдались локальные перебои с интернет-связью.

Ранее Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на пятницу и субботу из-за активных атмосферных фронтов. Во Владивостоке введен режим повышенной готовности, который будет действовать с 18:00 (11:00 мск) 8 июня до 09:00 (02:00 мск) 13 июня.