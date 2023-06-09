Более чем 25 тыс. жителям центральной части Японии предписали эвакуироваться из-за ливней

Жителей префектуры призвали проявлять бдительность из-за угрозы схода оползней и выхода рек из берегов

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 27,4 тыс. жителей префектуры Сидзуока в центральной части Японии получили в пятницу предписание об экстренной эвакуации от местных властей из-за ливней, охвативших этот район. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что жителей префектуры также призвали проявлять бдительность в связи с угрозой схода оползней и выхода рек из берегов.

Ранее в Сидзуоке из-за обильных осадков из берегов вышли четыре реки. В результате тяжелых погодных условий погибли два человека, затопило более 1,2 тыс. домов.