В Бишкеке сгорело 3,8 тыс. кв. м складских помещений

В МЧС Киргизии сообщили, что огонь уже потушили

БИШКЕК, 9 июня. /ТАСС/. Вспыхнувший в центральной части Бишкека крупный пожар уничтожил приблизительно 3,8 тыс. кв. м складских помещений. Об этом ТАСС сообщили в МЧС республики.

"В ночь на 9 июня поступил сигнал о возгорании на складах в Бишкеке в районе пересечения улиц Матросова и Кулатова", - заявил представитель дежурной части ведомства.

По его словам, на место были направлены 10 пожарных расчетов, специалисты столичной службы спасения, а также опергруппа Центра управления в кризисных ситуациях. Всю ночь на месте ЧП дежурили несколько экипажей патрульной милиции и бригад скорой помощи.

"Огонь потушен, погибших нет. По предварительной информации, сгорело около 3,8 тыс. кв. м складов", - отметил собеседник, подчеркнув, что благодаря эффективным действиям пожарных удалось уберечь от огня склады, на которых хранились различные строительные материалы и бытовая химия.

Причины возгорания уточняются, по предварительной версии МЧС, пожар начался на крыше одного из складов и впоследствии перекинулся на соседние здания.

В районе пересечения улиц Матросова и Кулатова в Бишкеке расположены несколько десятков крупных складов, на которых помимо стройматериалов, в том числе лакокрасочной продукции, хранятся продукты питания, изделия из бумаги, мебельная фурнитура.