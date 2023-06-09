9 июня, 02:09

У берегов Камчатки произошли два землетрясения магнитудой 5,2 и 5,4

Сейсмособытия зафиксировали на глубине 51 км

ТАСС, 9 июня. Два землетрясения магнитудой 5,2 и 5,4 произошли у берегов Камчатки в пятницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, ссылаясь на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Землетрясения произошли на глубине 51 км. Эпицентры сейсмособытий зафиксировали в акватории Тихого океана в 120 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатск.

В населенных пунктах сейсмособытия не ощущались. Звонки в единые дежурные диспетчерские службы муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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