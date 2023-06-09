В Казахстане на территории лесничества тушат пожар площадью порядка 2 тыс. га

В пресс-службе МЧС республики сообщили, что задействованы более 300 человек, а также 70 единиц техники

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Спасатели Казахстана тушат пожар на территории Батпаевского лесничества Абайской области (на востоке страны), распространившийся на площади порядка 2 тыс. гектаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Задействованы более 300 человек, 70 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны. Привлечено четыре вертолета, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, происходит горение на площади примерно 2 тыс. га. Местные исполнительные органы развернули эвакуационные пункты в Бородулихе на базе средней школы и колледжа.

Как сообщили в администрации Абайской области, жители трех сел - Успенское, Поднебесное и Барышевка - самостоятельно разъехались по родственникам. Для охраны общественного порядка организовано дежурство сотрудников полиции.