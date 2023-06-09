В Красноярском крае горный комбинат обжаловал предписание об устранении загрязнения Ангары

Росприроднадзор считает, что Горевский ГОК причиняет ущерб реке при эксплуатации карьера

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Горевского горно-обогатительного комбината о признании недействительным предписания Росприроднадзора по факту загрязнения реки Ангара. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

"Росприроднадзор считает, что Горевский ГОК причиняет ущерб реке Ангара при эксплуатации карьера открытых горных работ", - уточняется в распространенном сообщении суть претензии надзорного ведомства к комбинату.

По результатам выездной проверки в карьере, где расположен горный комбинат, Росприроднадзор выявил превышение концентрации растворенных металлов в реке Ангара. Заявитель не согласился с результатами проверки и указал в заявлении, что проверкой не выявлен сброс сточных вод в Ангару, в связи с чем, по мнению руководства комбината, нельзя установить, что реке это как-то вредит.

Горевский горно-обогатительный комбинат имеет права на отработку Горевского месторождения в Мотыгинском районе Красноярского края. Компания входит в пятерку мировых лидеров по добыче свинцово-цинковых руд. Месторождение отрабатывается в сложных горно-технических условиях - часть рудных тел располагается под руслом реки Ангары, и их разработка ведется под защитой водозащитной дамбы, сообщается на сайте компании.