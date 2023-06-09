На Камчатке мужчина ранил ножом двух подростков

Одного парня нападавший ударил в область живота, другому порезал руку

ТАСС, 9 июня. Молодой человек напал с ножом в пятницу на двух подростков в Петропавловске-Камчатском. Один из них попал в больницу с травмой живота, у другого порезана рука, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК России по Камчатскому краю.

"По предварительным данным, в дневное время 9 июня на двух подростков, находящихся по адресу улица Молчанова города Петропавловска-Камчатского, напал мужчина 2003 года рождения. Одному из подростков причинено ножевое ранение области живота, его товарищ травмирован в руку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что подростка с более серьезной травмой отправили в больницу, степень вреда его здоровью устанавливается. У второго подростка ранения незначительные.

Оперативники установили личность нападавшего и разыскивают его. Обстоятельства происшествия и статья, по которой будет возбуждено уголовное дело, будут установлены позже.