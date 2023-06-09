На 85-м км МКАД опрокинулся и загорелся грузовой автомобиль

Информация о пострадавших уточняется

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Грузовой автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и загорелся на внешней стороне 85-го км МКАД, движение в районе ДТП затруднено. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 85-го км МКАД (перед развязкой с Алтуфьевским шоссе) грузовой автомобиль наехал на препятствие, опрокинулся и загорелся. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.