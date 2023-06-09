9 июня, 04:13,
обновлено 9 июня, 04:39
Военная операция на Украине

В Горловке сообщили о повреждении трамвайных путей из-за обстрела со стороны ВСУ

Мэр Иван Приходько отметил, что украинские военные нанесли ущерб линиям электропередачи

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Трамвайные пути в Центрально-Городском районе Горловки повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Повреждены трамвайные пути по улице 8 Марта (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале.

Глава города добавил, что из-за обстрелов также повреждены линии электропередачи в Центрально-Городском районе. "По [адресу] улица Леваневского, 11 повреждены линии электропередачи", - написал он.

ВСУ ранее выпустили по Горловке 10 снарядов из РСЗО. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация