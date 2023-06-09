В Хабаровском крае спасатели осмотрели около 700 кв. км в поисках двух пропавших мужчин

Поиски продолжаются

ТАСС, 9 июня. Группа спасателей МЧС России обследовала около 700 кв. км местности в Хабаровском крае в поисках двух пропавших мужчин, поиски результатов не дали, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС.

"Группа спасателей МЧС России продолжает поиски двух мужчин, которые пропали в районе мыса Субботина в Николаевском районе. За два минувших дня с применением вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обследовано с воздуха порядка 700 кв. км местности", - говорится в сообщении.

С помощью лодок несколькими группами в составе спасателей, сотрудников полиции и местных жителей осмотрено 22 км береговой полосы. Поиски продолжаются.

Двое мужчин 1983 и 1994 годов рождения пропали в районе мыса Субботина. 30 мая в этой местности на берегу Амура нашли катер. Во время первоначальных поисковых работ обнаружили тело одного из рыбаков, судьба двух других выясняется. По предварительным данным, 30 мая они выехали из поселка Чныррах на катере в село Оремиф.