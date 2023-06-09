В Новосибирске двух девочек доставили в больницу после катания на аттракционе

Возбудили уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Двое детей получили травмы из-за резкого торможения аттракциона в Центральном парке Новосибирска, сообщили в управлении СК по региону в пятницу.

"В парке развлечений в Центральном районе Новосибирска во время движения аттракциона девочки в возрасте 6 и 11 лет из-за резкого экстренного торможения ударились об элементы карусели. В результате несовершеннолетние получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ранее проверку по факту произошедшего организовала прокуратура Центрального района города.