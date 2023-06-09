9 июня, 05:44
Лесные пожары в России

В Алтайском крае площадь лесного пожара за ночь увеличилась до 5,2 тыс. га

По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, эвакуация жителей из близлежащих населенных пунктов не проводится

БАРНАУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Площадь пожара в Егорьевском районе Алтайского края выросла с 4,2 до 5,2 тыс. га за ночь, росту возгорания способствует шквалистый ветер и жара. Об этом в пятницу сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

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"По результатам авиамониторинга, проведенного утром 9 июня, предварительно, площадь пожара составляет 5,2 тыс. га. Увеличению площади пожара способствуют шквалистый ветер и высокие температуры воздуха", - сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили ТАСС, что эвакуация из расположенных рядом с пожаром сел не ведется.

"В социальных сетях появляется какая-то информация о том, что кто-то куда-то выезжает, но насколько мы понимаем, люди сами принимают решение уехать из определенных населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что в тушении задействовали 158 человек, 72 единицы техники, а также самолет-амфибию Бе-200, который осуществляет слив воды на наиболее опасные участки.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииАлтайский край
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