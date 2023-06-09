9 июня, 05:43
Военная операция на Украине

Мэр Горловки сообщил о повреждении газовой трубы и многоквартирного дома при обстреле ВСУ

Одна из квартир разрушена прямым попаданием снаряда, рассказал Иван Приходько

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Газовая труба и многоквартирный жилой дом повреждены в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Иван Приходько.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Перебита газовая труба", - написал он в Telegram-канале.

Также поврежден многоквартирный дом в Центрально-городском районе Горловки, одна из квартир разрушена прямым попаданием снаряда.

Ранее Приходько сообщал о повреждении линий электропередачи и трамвайных путей. Утром ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из реактивной системы залпового огня. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация