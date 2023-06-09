В четырех районах Новосибирской области из-за засухи ввели режим ЧС

По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, отсутствие осадков в течение месяца негативно сказалось на урожае многолетних кормовых трав

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. В четырех районах Новосибирской области, где в последнюю неделю установилась аномально жаркая погода, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи. Об этом в пятницу сообщил министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

В начале недели в Новосибирской области из-за почвенной засухи ввели режим ЧС в Купинском районе, еще пять районов готовятся к введению ЧС. "Карасукский, Купинский, Красноозерский и Кочковский - введен режим ЧС, в Баганском и Сузунском введен режим повышенной готовности", - сказал министр в пресс-центре ТАСС.

Лещенко ранее сообщал, что отсутствие осадков на протяжении мая негативно сказалось на урожае многолетних кормовых трав, составляющих существенную часть кормовой базы скота.

5 июня губернатор региона Андрей Травников поставил задачу проработать вопрос заготовки и приобретения кормов для сохранения показателей в животноводстве.